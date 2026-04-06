AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı
AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı

06.04.2026 12:16
Karabük Valisi Çağatay, AA'nın kuruluş yıl dönümünde güvenirliğini ve başarısını vurguladı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Vali Çağatay, mesajında, Milli Mücadele döneminde milletin haklı davasını dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın, 106 yıldır doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliğin simgesi olarak önemli görev üstlendiğini belirtti.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Çağatay, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana geçen süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından sağladığı hızlı ve güvenilir haber akışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine büyük katkı sunan Anadolu Ajansı, güçlü kadrosu ve teknolojik altyapısıyla uluslararası alanda da saygın konuma ulaşmıştır. Basın meslek ilkelerine bağlı kalarak, milletimizin sesi olma görevini başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
