AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı
AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı

06.04.2026 16:10
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutladı ve çalışanlarına başarı diledi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, istiklal mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Kurulduğu 6 Nisan 1920'den bu yana, ülkenin dört bir yanında yaşanan her bir gelişmeyi halka ulaştıran, dünyanın en ücra köşelerinde mazlumun sesi ve hakikatin temsilcisi olan AA'nın, bugün de güvenilir habercilikte bir dünya markası olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen dünyada bilgi kirliliğiyle mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olan Anadolu Ajansı, 106 yıllık tecrübesi, geniş haber ağı ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla bizlerin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. 106. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta ilimizdeki temsilcileri olmak üzere, dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum. Nice yıllara."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Ajansı, Adem Uzun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
