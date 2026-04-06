AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Büyükkılıç, mesajında, Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran, doğru ve güvenilir haberciliğin simgesi AA'nın, 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Milli Mücadele ruhuyla kurulan ve bugün de aynı sorumlulukla görevini sürdüren AA'nın çalışanlarını tebrik eden Büyükkılıç, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mesajında, Milli Mücadele'den bugüne, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu taşıyan AA'nın 106. yıl dönümünü tebrik etti.

Toplumun 106 yıllık hafızası olma yolculuğunda emeği geçen AA çalışanlarını kutlayan Palancıoğlu, Kayseri Bölge Müdürlüğüne de ziyarette bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Milli Mücadele'nin sesi olarak doğan AA'nın bugün ise dünyanın dört bir yanında doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da mesajında, "Doğru ve güvenilir haberciliğin simgesi, Türkiye'yi dünyaya, dünyayı Türkiye'ye taşıyan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. 106 yıldır milletimizin sesi, ülkemizin gururu olan AA'ya nice yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.