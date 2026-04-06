AA'nın 106. Yılı Kutlandı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaküçük, mesajında AA'nın, hızlı ve tarafsız haberciliğin simgesi olarak milletin sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansının dünyanın dört bir yanından güvenilir bilgi akışı sağlayan köklü ve saygın bir kuruluş olduğunu vurgulayan Karaküçük, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı yayınlarla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenmekte, aynı zamanda mazlum ve mağdur coğrafyaların sesini dünya kamuoyuna aktarma noktasında da stratejik bir rol oynamaktadır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle anıyor, Ajansın bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."