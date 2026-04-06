AA'nın 106. Yılı Kutlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Karahocagil, mesajında, AA'nın, ilkeli doğru habercilik ve gerçek bilgiye erişim hedefiyle, güvenilir ve sorumlu haberciliğin simgesi olduğunu ifade etti.

AA'nın 1920 yılında Milli Mücadele'nin sesini duyurmak amacıyla kurulduğunu anımsatan Karahocagil, bugün ise uluslararası düzeyde en güvenilir haber kaynaklarından biri olduğunu hatırlattı.

Karahocagil, "Kurulduğu günden bugüne ilkeli yayıncılığın adresi olan Anadolu Ajansı, sadece Türkiye'nin değil mazlum coğrafyaların ve küresel dünyanın da güvenilir bilgi kaynağı olmuştur. Dijitalleşen dünyada yerini asla kaybetmeyen ve teknolojiyi habercilikte en iyi şekilde kullanmayı başaran AA, aynı zamanda bir dünya markası haline de gelerek, Türk dünyasının sesini uluslararası arenada duyurmaktadır. Bu anlamda AA'nın böylesine köklü mirasını geleceğe taşıyan tüm çalışanlarını tebrik eder, nice 106. yıl dönümleri dilerim." ifadelerini kullandı.