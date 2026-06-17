AB'de Gençlerin Ruh Sağlığına Dikkat - Son Dakika
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AB'de Gençlerin Ruh Sağlığına Dikkat

17.06.2026 15:31
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Glenn Micallef, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının gençlerin ruh sağlığına zarar verdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan Sorumlu Üyesi Glenn Micallef, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirterek, "Bunlar, Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz gençlerin ruh sağlığı krizinin ardındaki başlıca nedenlerden biridir." dedi.

Micallef, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun "Çocukların güvenliği ve ruh sağlığını sosyal medyanın oluşturduğu risklerden korumak" başlıklı oturumunda konuştu.

Aşırı ekran süresinin ve sosyal medya kullanımının giderek artan endişe kaynağı haline geldiğini vurgulayan Micallef, "Bunlar, Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz, gençlerin ruh sağlığı krizinin ardındaki başlıca nedenlerden biridir." dedi.

Yalnızca yetişkinlere yönelik içerikler bulunduğu belirtilen platformların, çocukların, yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişimine olanak tanıdığında bundan sorumlu tutulmaları gerektiğinin altını çizen Micallef, cinsel içerikli 4 internet sitesiyle ilgili ön bulgular olduğuna işaret etti.

Micallef, "Elbette, bu platformların artık kendilerini savunma fırsatı ve hakkı var ancak Komisyonun görüşleri nihayetinde doğrulanırsa, (AB kurallarıyla) uyumsuzluk kararı verebiliriz." diye konuştu.

Üye ülkelere Komisyonun dijital yaş doğrulama uygulamasını kullanmaları çağrısı yapan Micallef, 2026'nın son çeyreğinde duyurulması planlanan Dijital Açıklık Yasası'nın çocukların çevrim içi ortamda korunmasını güçlendireceğini söyledi.

Bu arada Avrupa Komisyonu, cinsel içerikler bulunan 4 internet sitesinin, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişmesine izin vermesine dair soruşturma yürütüyor.

"Gerçek özgürlük, bir çocuğun risklere maruz kalmadan bağımsız olarak büyümesidir"

Oturumda söz alan AP'deki en büyük ikinci grup Sosyalistler ve Demokratların (S&D) Başkan Yardımcısı Alex Agius Saliba, sosyal medyanın aşırı kullanımının çocukların gelişimini kötü etkilediğini belirterek, "Bu bir salgın. Acil eylem gerekiyor." dedi.

Parlamento'daki, Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu Başkanı Valerie Hayer de çocukların sosyal medya kullanımı nedeniyle "tehlikede" olduğunu kaydetti.

Hayer, "Bazıları özgürlük bahanesiyle her türlü düzenlemeye karşı çıkıyor. Ne tür bir özgürlükten bahsediyorsunuz? Algoritmanın, pedofillerin, zorbaların özgürlüğü mü? Gerçek özgürlük, bir çocuğun risklere maruz kalmadan bağımsız olarak büyümesidir." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'de Gençlerin Ruh Sağlığına Dikkat - Son Dakika

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