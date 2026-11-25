Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, dijital ortamın fırsatlar sunduğunu ancak kız çocukları ve kadınların son derece yıkıcı şiddet biçimlerine maruz kalmalarına da yol açtığını belirterek, "Çevrim içi dünya, daha güvenli olmalı ve cinsiyete dayalı şiddetten arındırılmalıdır." dedi.

Lahbib, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun "Dijital teknoloji çağında cinsiyete dayalı şiddetle mücadele" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, mahrem görüntüleri dijital ortamda yayılan mağdurların bu içeriklerin kaldırılmasını talep ederken çeşitli engellerle karşılaştığını söyledi.

Dijital ortamın fırsatlar sunduğunu ancak kız çocukları ve kadınların son derece yıkıcı şiddet biçimlerine maruz kalmalarına da yol açtığını vurgulayan Lahbib, "Kadınlar ve kız çocukları, çevrim içi tacizden ve görsele dayalı siber istismardan orantısız şekilde etkileniyor." ifadesini kullandı.

Lahbib, yapay zekayla oluşturulan sahte cinsel içeriklerin yüzde 99'unun kadınları hedef aldığını, bu nedenle kadınlar ve kız çocuklarının sosyal medyadan uzaklaştığını belirterek, "Bu durum, aynı zamanda (kadın ve kız çocuklarının) seslerini kısmakta, kendilerini ifade etme becerilerini, siyasi katılımlarını ve dijital ekonomideki yerlerini sınırlandırmaktadır. Kadınların dijital alandan dışlanması, demokrasinin zayıflaması anlamına gelir." diye konuştu.

AB'nin 2024'te yürürlüğe giren kadınlara yönelik şiddetle mücadele direktifinin tam uygulanmasına öncelik verdiklerini vurgulayan Lahbib, "Çevrim içi dünya, daha güvenli olmalı ve cinsiyete dayalı şiddetten arındırılmalıdır." dedi.

Lahbib, dijital ortamı kadın ve kız çocukları için daha güvenli hale getirmek amacıyla Dijital Hizmetler Yasası'nı da güçlendirmeye çalıştıklarının altını çizerek, yapay zekayla oluşturulmuş zararlı içeriklere yönelik yeni yasakların 2 Aralık'ta AB genelinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

AB Komisyonu'nun çevrim içi ve çevrim dışı boyutlarda çocukların suçtan korunmasına yönelik eylem planı geliştirme aşamasında olduğunu belirten Lahbib, "Bu plan, çocuk mağdurların korunmasına odaklanırken, bazı çocukların fail olabileceğini de kabul ederek erken müdahale ve eğitimin önemini vurgulayacaktır." dedi.