AB\'den ABD-İran Ateşkesine Destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesin bir fırsat olduğunu ancak sorunun temel nedenlerinin çözülmediğini, arabuluculuk çabalarının sürmesi gerektiğini belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD-İran ateşkesiyle ilgili "Bu, tehditleri azaltmak, füze saldırılarını durdurmak, deniz taşımacılığını yeniden başlatmak ve kalıcı bir anlaşmaya yönelik diplomasi için alan oluşturmak adına çok ihtiyaç duyulan bir fırsat yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştüğünü kaydeden Kallas, ilk anlaşmanın sağlanmasına katkıları dolayısıyla Dar'a teşekkür ettiğini aktardı.

Kallas, arabuluculuk kapısının açık tutulması gerektiğini belirtirken, çatışmanın temel nedenlerinin henüz çözülmediğine dikkati çekerek diplomatik çabaların sürmesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin bu süreci desteklemeye hazır olduğunu belirten Kallas, bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını ve konuyu bugün Suudi Arabistan'da ele alacağını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "ABD ve İran'ın dün gece vardığı iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu, çok ihtiyaç duyulan bir gerilim azaltma sağlıyor. Pakistan'a arabuluculuğu için teşekkür ediyorum. Şimdi bu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için müzakerelerin devam etmesi çok önemli. Bu amaçla ortaklarımızla koordinasyona devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.