AB'den BM'ye Albanese İthamı Yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den BM'ye Albanese İthamı Yanıtı

13.02.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, BM Raportörü Albanese'ye yönelik istifa çağrılarının kararını BM'nin vereceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, bazı üye ülkeler tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Yahudi karşıtı olmakla itham edilerek istifasının istenmesiyle ilgili, bu kararın BM tarafından alınacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında Albanese'nin ifadelerinin çarpıtılıp Yahudi karşıtı gibi gösterilerek, hakkında suç duyurusunda bunulmasıyla ilgili soru soruldu.

Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, yanıtında, "Her türlü antisemitizmi kınıyoruz ve bu açık." ifadesini kullandı.

Bazı üye ülkelerden Albanese'nin istifa etmesi yönündeki çağrıları dikkate aldıklarını belirten El Anouni, bu kararın BM tarafından verileceğini söyledi.

El Anouni, AB'nin İsrail-Filistin çatışması konusunda tutarlı ve sağlam bir pozisyona sahip olduğu savundu.

Von der Leyen'in Gazze için Barış Kurulu'na katılması

El Anouni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenmesi öngörülen Barış Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, şunları dile getirdi:

"Barış Kurulu tüzüğünün kapsamı, yönetimi ve BM Şartı ile uyumluluğu ile ilgili bir dizi unsuru hakkında bazı sorularımız var. BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararına uygun olarak, Barış Kurulu'nun görevini geçici bir yönetim olarak yerine getirmesiyle, Gazze için kapsamlı barış planının uygulanmasında ABD ile birlikte çalışmaya hazırız. Bu hedefe nasıl birlikte ulaşabileceğimiz konusunda ABD ile aktif olarak görüşmeler yapıyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den BM'ye Albanese İthamı Yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:08:57. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den BM'ye Albanese İthamı Yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.