AB'den BM'ye Albanese İthamı Yanıtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, bazı üye ülkeler tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Yahudi karşıtı olmakla itham edilerek istifasının istenmesiyle ilgili, bu kararın BM tarafından alınacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında Albanese'nin ifadelerinin çarpıtılıp Yahudi karşıtı gibi gösterilerek, hakkında suç duyurusunda bunulmasıyla ilgili soru soruldu.

Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, yanıtında, "Her türlü antisemitizmi kınıyoruz ve bu açık." ifadesini kullandı.

Bazı üye ülkelerden Albanese'nin istifa etmesi yönündeki çağrıları dikkate aldıklarını belirten El Anouni, bu kararın BM tarafından verileceğini söyledi.

El Anouni, AB'nin İsrail-Filistin çatışması konusunda tutarlı ve sağlam bir pozisyona sahip olduğu savundu.

Von der Leyen'in Gazze için Barış Kurulu'na katılması

El Anouni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenmesi öngörülen Barış Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, şunları dile getirdi:

"Barış Kurulu tüzüğünün kapsamı, yönetimi ve BM Şartı ile uyumluluğu ile ilgili bir dizi unsuru hakkında bazı sorularımız var. BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararına uygun olarak, Barış Kurulu'nun görevini geçici bir yönetim olarak yerine getirmesiyle, Gazze için kapsamlı barış planının uygulanmasında ABD ile birlikte çalışmaya hazırız. Bu hedefe nasıl birlikte ulaşabileceğimiz konusunda ABD ile aktif olarak görüşmeler yapıyoruz."