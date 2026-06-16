AB'den Göç Düzenlemesi: Kaçakçılar Değil, Kendileri Karar Verecek - Son Dakika
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AB'den Göç Düzenlemesi: Kaçakçılar Değil, Kendileri Karar Verecek

16.06.2026 15:55
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AB, yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesi için yeni düzenlemelerle etkili bir sistem oluşturuyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, AB'de yasa dışı şekilde bulunan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin düzenlemeyle birlikte Avrupa'ya kimin gelebileceğine ve burada kalabileceğine kaçakçıların değil kendilerinin karar vereceğini belirtti.

Brunner, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB'de yasa dışı şekilde bulunan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin düzenlemenin ele alındığı oturumda konuştu.

Göç ve İltica Paktı yürürlüğe girmeden önce AB'nin düzensiz göçle mücadeleye ilişkin bir sistemi bulunmadığına işaret eden Brunner, "Şimdi ise adil, net ve daha etkili kurallarla yeni bir sayfa açıyoruz. Bu kurallar kötüye kullanımları da engelleyecek, dayanışma ile sorumluluk arasında güçlü bir denge kuracak." dedi.

Brunner, ayrıca yeni araçlar ve teknolojiler sayesinde daha güçlü ve kararlı bir göç diplomasisi yürüteceklerini dile getirdi.

Geri dönüş süreçlerinin daha hızlı ve daha etkili hale geleceğini vurgulayan Brunner, "Düzenleme, yetkililerle işbirliği yapmayan, yükümlülüklerinden kaçan, gönüllü olarak geri dönmeyen ya da özellikle AB için güvenlik riski oluşturan kişilerin geri gönderilmesi konusunda bize daha güçlü araçlar sağlayacak." diye konuştu.

Brunner, düzenlemeyle birlikte Avrupa'ya kimin gelebileceğine ve burada kalabileceğine kaçakçıların değil kendilerinin karar vereceğini belirtti.

Göç ve İltica Paktı

AB'nin Göç ve İltica Paktı, 12 Haziran'da tüm üye ülkelerde uygulamaya girmişti. Pakt'ın temelleri, AB'nin 2015'te yaşadığı ve 1 milyondan fazla kişinin Avrupa'ya ulaşmasıyla sonuçlanan göç krizinin ardından atılmıştı.

Kriz sırasında üye ülkeler arasında sığınmacıların paylaşımı, dış sınırların korunması ve iltica başvurularından hangi ülkenin sorumlu olacağı gibi konularda ciddi görüş ayrılıkları yaşanmıştı.

AB Komisyonu tarafından 2020'de teklif edilen Pakt, özellikle zorunlu dayanışma mekanizması, yeniden yerleştirme kotaları ve sorumluluk paylaşımı konularında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun müzakerelerin ardından ancak Mayıs 2024'te kabul edilebilmişti.

AB'nin ilk kapsamlı göç ve iltica çerçevesi niteliğindeki Pakt, "dış sınırların daha güçlü korunması, daha hızlı ve etkin iltica prosedürleri ile üye ülkeler arasında dayanışma ve sorumluluk paylaşımı" ilkelerine dayanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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