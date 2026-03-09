AB'den Lübnan'a İtidal Çağrısı - Son Dakika
AB'den Lübnan'a İtidal Çağrısı

09.03.2026 15:32
AB, Hizbullah'tan silah bırakmasını ve İsrail'den operasyonları durdurmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), Lübnan'da tüm taraflara itidal, Hizbullah'a derhal silah bırakması ve İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurması, ayrıca İsrail'e de Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden kara operasyonlarını durdurması çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da sahadaki durumun oldukça endişe verici ve kaygı uyandırıcı olduğunun altını çizen Al Anouni, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, İsrail ile Lübnan arasında ikili diyaloğun başlatılması gerektiğini ifade etti.

Al Anouni, Hizbullah'ın saldırılarını ve İran'la birlikte hareket etmesini şiddetle kınadıklarını belirterek,"Hizbullah'a derhal silah bırakması ve İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca İsrail'e de Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden kara operasyonlarını durdurması çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve Lübnan halkı açısından daha fazla nüfusun yerinden edilmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduklarını da aktaran Al Anouni, AB'nin tüm diplomatik girişimleri desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
