AB'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da sivil toplumun ve demokratik muhalefetin baskı altına alınması ile insan hakları ihlallerindeki rolleri gerekçesiyle 4 kişi ve 5 kuruluşu daha yaptırım listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya'da insan hakları ihlalleri, sivil toplum ve demokratik muhalefetin baskı altına alınması ile demokrasi ve hukukun üstünlüğünün zayıflatılmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle 4 kişi ve 5 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaptırımların özellikle Rusya'nın ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla yeni teknolojileri kullanmasına odaklandığı belirtildi.

Yaptırım listesine, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) gözetiminde geliştirilen ve yönetilen Max adlı mobil uygulamadan sorumlu VK Company (VKontakte) ile iştiraki Communication Platform'un dahil edildiği kaydedildi.

Rusya'da satılan tüm mobil cihazlara önceden yüklü olarak sunulan uygulamanın kapsamlı gözetim özelliklerine sahip olduğu aktarılan açıklamada, uygulamanın Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı eleştiren veya Rus makamlarınca yasaklanan içerikleri paylaşan kullanıcıların tespit edilmesi ve haklarında baskıcı uygulamalarda bulunulması amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

AB'nin ayrıca Rusya'da internet ve mobil iletişimin izlenmesinde kullanılan Operatif Soruşturma Tedbirleri Sistemi (SORM) ile bağlantılı donanım ve yazılım geliştiren, üreten ve satan Citadel, VAS Experts ile Norsi-Trans şirketlerini de yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan 4 kişinin söz konusu şirketlerde üst düzey yönetici konumunda bulunduğu ve bu nedenle ciddi insan hakları ihlallerine destek vermekten, ayrıca Rusya'da sivil toplum ve demokratik muhalefetin baskı altına alınmasına katkıda bulunmaktan sorumlu tutulduğu belirtildi.

Böylece AB'nin Mart 2024'te oluşturduğu Rusya'ya yönelik insan hakları yaptırım rejimi kapsamındaki listede yer alan kişi sayısı 98'e, kuruluş sayısı ise 7'ye yükseldi.

Yaptırımlar kapsamında listede yer alan kişilerin AB'deki mal varlıkları dondurulacak, Birlik vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklanacak. Listede bulunan kişiler ayrıca AB ülkelerine giriş yapamayacak ve Birlik topraklarından transit geçemeyecek.