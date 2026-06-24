AB'den Sınır Ötesi Suçlarla Mücadele Paketi - Son Dakika
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AB'den Sınır Ötesi Suçlarla Mücadele Paketi

24.06.2026 14:55
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AB, Europol ve Eurojust'un yetkilerini güçlendirerek sınır ötesi suçlarla mücadeleyi artıracak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınır ötesi suçlar ve terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile AB Adli İşbirliği Ajansının (Eurojust) yetkilerinin genişletilmesini öngören yeni düzenleme paketini açıkladı.

AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada suç örgütlerinin faaliyetlerinin giderek daha karmaşık, uluslararası ve dijital hale geldiği belirtilerek, ciddi suçlarla etkili mücadele için polis, gümrük, savcılık ve mahkemeler arasında daha yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, sunulan paketin soruşturmaların önlenmesi, tespiti ve yürütülmesinden adli işbirliği ve kovuşturmaya kadar uzanan süreçleri kapsadığı kaydedildi.

Paket kapsamında Europol ve Eurojust'ın görev ve yetkilerini güçlendirecek iki yeni düzenleme teklifinin yanı sıra Avrupa Soruşturma Emri'nin (European Investigation Order - EIO) güncellenmesi ve AB kurumlarının veri koruma kurallarında değişiklik öngörüldüğü aktarılan açıklamada, yeni kurallarla Europol'ün üye ülkeler arasında bilgi paylaşımını daha hızlı ve güvenli hale getireceği, ortak soruşturmalar için yeni dijital altyapılar oluşturacağı ve kolluk kuvvetlerine yönelik teknoloji ve inovasyon merkezi işlevi üstleneceği belirtildi.

Açıklamada, Europol'ün ayrıca Eurojust ve Avrupa Savcılığı (EPPO) gibi AB kurumlarıyla işbirliğini artıracağı, üçüncü ülkelerle uluslararası suçlarla mücadelede daha etkin rol oynayacağı ifade edildi.

Eurojust'a ilişkin düzenlemeyle ise kurumun ulusal savcılık ve adli makamları destekleme kapasitesinin artırılacağına işaret edilen açıklamada, dava bağlantılarını daha erken aşamada tespit edebileceği ve yetki uyuşmazlıklarının çözümüne daha fazla katkı sunabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Eurojust'ın siber suçlar, AB yaptırımlarının ihlali ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi yeni suç alanlarında da daha etkin görev üstleneceği ifade edildi.

Açıklamada, veri koruma kurallarında yapılacak değişikliklerle de AB'nin ceza adaleti alanındaki kurumları arasındaki bilgi paylaşımının ve işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Sınır Ötesi Suçlarla Mücadele Paketi - Son Dakika

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