AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Netanyahu'nun Gazze'deki eylemlerini engelleyememekten pişmanlık duyduğunu söyledi - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Netanyahu'nun Gazze'deki eylemlerini engelleyememekten pişmanlık duyduğunu söyledi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görev süresi boyunca en büyük pişmanlığının Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek olduğunu belirtti. Borrell, AB'nin İsrail üzerinde etki yaratamadığını ve birlik olamadığını ifade etti. Gazze'deki çatışmalarda yaşanan ölümler ve AB'nin ateşkes ve siyasi çözüm arayışında birlik sağlayamaması Borrell'in hayal kırıklığına neden oldu. Borrell, AB'nin İsrail'e karşı tek ses olamamasının sonuçlarını vurgulayarak, birlik olmadan AB'nin dikkate alınmayacağını söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ise Gazze'de uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını desteklediklerini belirtti.

04.07.2024 22:55
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 5 yıl boyunca yürüttüğü ve artık bırakacağı görevi boyunca "en büyük pişmanlığının Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek olduğunu" söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Amerika Evi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Borrell, AB'nin İsrail üzerinde etki yaratamadığını, "tek bir ülke yüzünden bu konuda birlik olamadığını" dile getirdi.

"En büyük pişmanlığım (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek oldu." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Hayal kırıklığı, Hamas'ın korkunç terör saldırılarının ardından Gazze'de yaklaşık 40 bin kişinin, birçok kadın ve çocuğun ölmesi, AB'nin ateşkes ve ardından siyasi çözüm arayışında birlik sağlayamaması oldu. Aylardır Netanyahu'dan yaptıklarını yapmamasını istedik."

"Birlik olmadan AB'nin hiçbir önemi yoktur"

AB'nin İsrail'e karşı tek ses olamamasının sonuçları olduğunu vurgulayan Borrell, "Birlik olmadan AB'nin hiçbir önemi yoktur. Gazze çatışmasındaki bölünmüşlüğümüz bizim burada bir oyuncu olmamızı engelledi. Ukrayna konusundaki birlik ise önemli bir oyuncu olmamızı sağladı." dedi.

Borrell, birlik içinde olmadıkça AB'nin dikkate alınmayacağını belirterek, "Bugün birlik, tek bir üye devlet tarafından, özellikle de Ukrayna ve Gazze üzerinden, tek bir ülke tarafından tehdit ediliyor." diye konuştu.

Borrell, "Gazze, bölündüğümüzde temel jeopolitik aktör olamadığımızın en büyük kanıtıdır. Ukrayna'da su ve gıdanın kesilmesini savaş suçu olarak kınıyorsak bunu Gazze'de de yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Gazze'de uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını destekliyor

Diğer yandan "Avrupa Dış İlişkiler Konseyi" adlı AB düşünce kuruluşunun Madrid'de düzenlenen yıllık toplantısına katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile görüşen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile Orta Doğu'da barışa, karşılıklı yarar sağlayan ticari ilişkilere ve uluslararası hukukun savunulmasına dayalı stratejik bir ilişki kuruyoruz." dedi.

Suudi basınına göre, toplantıda konuşma yapan Faysal Bin Ferhan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım koridoru oluşturulmasına vurgu yaptı ve "BM kararıyla Gazze'de, misyonu Filistin yönetimini desteklemek olan uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını desteklediklerini" söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Netanyahu'nun Gazze'deki eylemlerini engelleyememekten pişmanlık duyduğunu söyledi - Son Dakika

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