AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Macaristan\'ı Ukrayna\'ya askeri yardımları engellemekle eleştirdi

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya askeri yardımları engelleyen Macaristan'ı "Ulusal çıkarlarınızı savunma şeklinizle engellediğiniz kararın sonuçları arasında belli bir orantı olmalıdır." sözleriyle eleştirdi.

Borrell, AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'da savaş alanındaki durumun kritik aşamaya ulaştığını ifade ederek, bu durumun askeri yardımları daha önemli, kritik ve fark yaratabilir" hale getirdiğini belirtti.

AB'nin Ukrayna'ya silah yardımı sağlamak için kaynağı olmasına rağmen üye ülkeler arasında oybirliğine varılamaması nedeniyle yardım için beklenildiğini aktaran Borrell, Macaristan'ın "savunmayla ilgili olmayan endişeleri nedeniyle" kararı engellediğini dile getirdi.

Borrell, endişelerin Ukrayna'daki Macar azınlık ve Macar firmalarıyla alakalı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sorunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bunların tam olarak savunma ile bir ilgisi yok. Bu onların ulusal çıkarlarını savunmakla ilgili bir mesele. Herkes kendi ulusal çıkarını savunabilir. Bunu yapmaya hakları vardır. Ancak ulusal çıkarlarınızı savunma şeklinizle engellediğiniz kararın sonuçları arasında belli bir orantı olmalıdır."

"Daha fazla özel ve kamu finansmanına ihtiyacımız var"

Borrell, Çekya liderliğindeki Ukrayna'ya mühimmat girişiminin yavaş ilerlediğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Girişim şubat sonunda Münih Konferansı'nda duyuruldu. Şu an mayıs sonundayız. Yani üç ay içinde, haziran sonuna kadar savaş alanına ulaşabilecek 80 bin mühimmattan bahsediyoruz. Bu da gösteriyor ki söylemekle yapmak arasında hepimiz bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Belki de Rusya bu mühimmat tedariki meselesinin gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor."

Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Borrell, "Daha fazla özel ve kamu finansmanına ihtiyacımız var. AB Komisyonu ile birlikte bu kapasiteyi artırma imkanlarını ve yollarını araştırıyoruz. Artık herkes bu konuda hemfikir." dedi.