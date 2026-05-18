AB, Esed Rejimi Yaptırımlarını Uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl süreyle uzatıldığını, ülkenin İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Konseyden yapılan açıklamada, Esed rejimiyle bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığı kaydedilerek "Bu karar, AB'nin Suriye ile ilişkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır." denildi.

Ayrıca açıklamada, rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşların "hala nüfuzunu koruduğu" ve bu grupların "geçiş sürecini baltalama riski oluşturduğu" ifade edildi.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başlamıştı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alınmıştı. Devrik rejimin lideri Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer almıştı.

Rejimin devrilmesinin ardından AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma ve askıya alınan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nı yeniden tamamen yürürlüğe koyma kararı almıştı.