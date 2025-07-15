AB, İsrail'e Yaptırım Tartışıyor - Son Dakika
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AB, İsrail'e Yaptırım Tartışıyor

15.07.2025 11:17
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AB dışişleri bakanları, İsrail'in insan hakları ihlalleri üzerine olası yaptırımları ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarını ihlal ettiği tespit edilen İsrail'e karşı muhtemel yaptırımları tartışmak üzere, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

AB, kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine, 20 Mayıs'ta İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı "insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma" şartı kapsamında incelemeye almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı incelemesinin ardından 23 Haziran'da yaptığı "İnceleme çok açık, ( Gazze'deki) durumu iyileştirmeliyiz ve İsrail ikinci maddeyi (insan hakları şartı) ihlal ediyor." şeklindeki açıklaması, bugünkü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden birini oluştururken Birliğin bu konuda hangi eylem yolunu izleyeceği merak ediliyor.

Oy birliği gerektirdiği için anlaşmanın tamamen askıya alınması beklenmese de serbest ticaret, araştırma, teknoloji, kültür ve siyasi diyalog gibi ayrı başlıkları içeren anlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren hükümlerinin askıya alınması muhtemel.

İspanya, İrlanda ve Slovenya, Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını desteklerken Almanya, Avusturya, Çekya ve Macaristan'ın aralarında bulunduğu bazı ülkelerin buna karşı çıktığı biliniyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık edecek Kallas, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumu "felaket" şeklinde niteleyerek "(Gazze'deki durum) gerçekten iyileşmediği sürece, hepimiz yeterince şey yapmamışız demektir." dedi.

AB-İsrail arasındaki diyaloglar sonrasında Tel Aviv'in Gazze'deki durumu iyileştirmek için adımlar atmayı kabul ettiğini hatırlatan Kallas, meselenin anlaşmaya varılması değil, bunun uygulanması olduğunu vurguladı.

Kallas, Gazze'de "sınır kapılarının açılması, elektrik hatlarının yeniden inşası, su sağlanması ve insani yardım taşıyan daha fazla kamyonun bölgeye ulaşması" gibi bazı olumlu işaretler olduğunu öne sürerek "Ancak elbette sahadaki insanlar için gerçek bir iyileşme tespit etmek adına daha fazlasını görmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'e karşı yaptırım seçeneklerini üye devletlere sunduğunu belirten Kallas, "Bu konuda bir tartışma yapacağız ancak tartışmanın nasıl gideceğini tahmin edemiyorum. Sanırım son tartışmamızda ana odak noktamız sahadaki insanların durumunu gerçekten iyileştirmemiz gerektiğiydi. Ana hedef buydu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, İsrail'e Yaptırım Tartışıyor - Son Dakika

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