AB Komisyonu, afetlere karşı uzay ve uydu verisi işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika
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AB Komisyonu, afetlere karşı uzay ve uydu verisi işbirliğini güçlendirecek

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AB Komisyonu, doğal afetlere karşı erken uyarı ve müdahale kapasitesini uzay teknolojileriyle güçlendirmek için uluslararası işbirliğini artıracağını duyurdu. Etkinlikte hazırlanan 'Uzay ve Afet Risk Yönetimi Pusulası'nda uydu verilerinin paylaşılması ve Copernicus araçlarının kullanımı önerildi.

Avrupa Birliği (AB), uzay teknolojilerinden yararlanarak doğal afetlere karşı hazırlık, erken uyarı ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla uluslararası işbirliğini artırmayı hedeflediğini duyurdu.

AB Komisyonu, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla Brüksel'de bir etkinlik düzenlerken, afetlerin sınırları aşan etkilerinin azaltılması için yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak belge hazırlandı.

Etkinlikte erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi, uydu verilerinin ve teknik uzmanlığın paylaşılması, ulusal ve yerel düzeyde müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gibi alanlarda dünya genelindeki ortaklarla işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Özellikle sel, orman yangınları ve depremlere karşı gözlem sistemleri ve AB'nin Copernicus programı kapsamında geliştirilen araçların öneminin altının çizildiği etkinlikte, uydu tabanlı hizmetlerin afet yönetiminin tüm aşamalarında kullanılabildiğine işaret edildi.

Etkinlikte uydu verilerinin yalnızca toplanmasının yeterli olmadığı, bu verilerin yetkili makamların uyarı ve müdahale süreçlerinde kullanabileceği somut bilgilere dönüştürülmesi gerektiği belirtildi.

"Uzay ve Afet Risk Yönetimi Pusulası" hazırlandı

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ile Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, afetlerin sınırları aşan etkilerinin azaltılması için yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin "Uzay ve Afet Risk Yönetimi Pusulası" isimli ortak bir belge hazırladı.

AB'nin insani yardım, sivil koruma, kalkınma ve uzay teknolojileri alanlarındaki imkanlarının afet öncesinde, sırasında ve sonrasında somut katkı sağlayabileceğine işaret edilen belgede, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın ulusal müdahale kapasitesini aşan krizlerde üye ülkelerin ortak imkanlarını güçlendirdiği belirtildi.

Belgede ayrıca, AB dışındaki ülkeler ve bölgesel kuruluşlarla teknik işbirliğinin artırılması, afetlere müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, tahmin ve izleme sistemlerinin iyileştirilmesi, veri ve uzmanlık paylaşımının yaygınlaştırılması ile eğitim ve teknik ziyaretler yoluyla iyi uygulamaların paylaşılması önerildi.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerCopernicusTeknolojiGüncelÇevreDünyaUzaySon Dakika

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