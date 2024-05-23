AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İsrail'e verdiği desteği savundu - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İsrail'e verdiği desteği savundu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İsrail\'e verdiği desteği savundu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e verdiği tek taraflı koşulsuz desteği savundu. Von der Leyen, Hristiyan Demokratlar olarak bilinen Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) AB Komisyonu Başkanı adayı olarak, Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı seçim oturumunda Gazze ile soruları yanıtladı.

23.05.2024 21:22
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 7 Ekim'in akabinde İsrail'e verdiği tek taraflı koşulsuz desteği savundu.

Von der Leyen, Hristiyan Demokratlar olarak bilinen Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) AB Komisyonu Başkanı adayı olarak, Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı seçim oturumunda Gazze ile soruları yanıtladı.

"Bazı Avrupa ülkeleri Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Siz, olayların en başında 7 Ekim'in sonrasında İsrail'e çok hızlı bir şekilde destek verdiniz. Geriye dönüp baktığınızda diğer AB ülkelerinin ve ortaklarınızın desteğini arkanıza almadan çok hızlı davrandığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna von der Leyen, "Hayır." yanıtını verdi.

Gazze'deki insani felaketin sorumlusu olarak Hamas'ın saldırısını gösteren von der Leyen, "7 Ekim'deki dehşeti tanımak kesinlikle gerekliydi. Bu bir daha asla yaşanmamalı." dedi.

Von der Leyen, 7 Ekim'den bu yana eleştirilerin hedefinde

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten bu yana "aşırı İsrail yanlısı duruş" sergilediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in, AB'nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sunması dikkati çekmişti.

İsrailli yetkililerle temaslarında Gazze'deki insani duruma değinmeyen von der Leyen, sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıyla ilgili hiçbir çağrıda bulunmamıştı.

AB çalışanları, 20 Ekim'de ortak mektup kaleme alarak von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etmişti.

Aradan geçen aylarda von der Leyen, konuya ilişkin açıklamalarında öncelikli olarak İsrail'in kendisini savunma hakkından söz etmeyi sürdürdü.

Çatışmaların bölgeye yayılma riskine sık sık değinen von der Leyen, gelecekte bu tür durumların önüne geçilmesi için iki devletli çözüme yatırım yapılması gerektiği gibi yüzeysel argümanlarla yetindi.

Von der Leyen, Gazze'deki durumla ilgili ise yalnızca AB'nin insani yardım çalışmalarına atıfta bulundu.

Başta AB'nin başkenti konumundaki Brüksel olmak üzere Avrupa sokaklarında düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de von der Leyen, protestocuların hedefinde yer alıyor.

Von der Leyen'in fotoğrafının bulunduğu pankartlarda "soykırımın suç ortağı" yazısına sık rastlanırken Alman siyasetçinin ismi yuhalanıyor.

Vatandaşlar kadar AP milletvekilleri de von der Leyen'in duruşunu sert dille eleştiriyor.

Bunlardan İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin von der Leyen'e "Bayan Soykırım" şeklindeki hitabı, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.

Von der Leyen'in İsrail'e koşulsuz desteğini sunduğu açıklamaları, Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasında İsrail'i savunan avukat tarafından dahi alıntılanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şubat ayında yaptığı açıklamada "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İsrail'e verdiği desteği savundu - Son Dakika

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