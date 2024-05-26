AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında UCM'ye suç duyurusu - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında UCM'ye suç duyurusu

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında UCM\'ye suç duyurusu

Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında UCM'ye suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. GIPRI tarafından başlatılan girişimde, Von der Leyen'in İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin savaş suçlarına ve soykırıma olanak sağladığı belirtilerek, UCM'den soruşturma yapılması istendiği ifade edildi.

26.05.2024 17:59
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Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkkında, İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle UCM'ye suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

GIPRI tarafından başlatılan girişimin başında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) eski Bağımsız Uzmanı Alfred de Zayas'ın kişisel internet sitesinde yayınladığı basın bildirisinde, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki suçlara iştirak ettiği gerekçesiyle AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında UCM'ye suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, UCM'den, Von der Leyen hakkında soruşturma yapılması istendiği vurgulandı.

"Von der Leyen'in İsrail'e verdiği koşulsuz - askeri, ekonomik, diplomatik ve siyasi - desteğin, Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve devam eden soykırıma olanak sağladığına inanmak için makul gerekçeler mevcuttur" ifadelerine yer verilen açıklamada, Komisyon Başkanı olarak AB'nin İsrail ordusuna sağladığı askeri desteğe erişmesinde "etkili" role sahip olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Von der Leyen'in İsrail'e karşı ekonomik ve askeri yaptırımlarda bulunmadığı gibi, İsrail'e diplomatik destek verdiklerini içeren çok sayıda açıklamada bulunduğu bilgisine yer verildi.

Von der Leyen İsrail'in suçlarından haberdardı

Von der Leyen'in, İsrail'in işlediği suçlara yardım ve yataklık etmek suretiyle iştirak ettiğine dair bilgi sahibi olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu tarafından işlenen uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin her gün geniş bir şekilde kamuoyuna duyurulması, Birleşmiş Milletler'in resmi rapor ve belgelerinin zenginliği ya da en azından Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak 2024 tarihli soykırıma ilişkin ihtiyati tedbir kararı göz önüne alındığında, Bayan Von der Leyen bu tür suçlardan haberdar olduğu gerçeğinden kaçamaz." ifadesi kullanıldı.

Von der Leyen'in söz konusu suçların işlenmesini kolaylaştırmamak ve önlemek yükümlülüğü olduğu hatırlatılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu Başkanı, ilgili suçların işlenmesini önlemek için harekete geçmemiştir. Dolayısıyla ihmal yoluyla suç ortağıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

7 Ekim'den bu yana eleştirilerin hedefinde

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten bu yana "aşırı İsrail yanlısı duruş" sergilediği ve 7 Ekim'in akabinde İsrail'e verdiği tek taraflı koşulsuz desteği sebebiyle eleştiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in, AB'nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sunması dikkati çekmişti.

İsrailli yetkililerle temaslarında Gazze'deki insani duruma değinmeyen von der Leyen, sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıyla ilgili hiçbir çağrıda bulunmamıştı.

AB çalışanları, 20 Ekim'de ortak mektup kaleme alarak, von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etmişti.

Başta AB'nin başkenti konumundaki Brüksel olmak üzere Avrupa sokaklarında düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de von der Leyen, protestocuların hedefinde yer alıyor.

Von der Leyen'in fotoğrafının bulunduğu pankartlarda "soykırımın suç ortağı" yazısına sık rastlanırken, Alman siyasetçinin ismi yuhalanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şubat ayında yaptığı açıklamada "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen hakkında UCM'ye suç duyurusu - Son Dakika

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