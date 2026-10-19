AB Komisyonu Fransa'da barışçıl göstericilerle şiddet eylemcilerini ayırmayı istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa'daki protestolarla ilgili, barışçıl protestonun, tüm demokratik ülkelerde temel hak olduğu ve korunması gerektiğini belirterek, barışçıl gösterilere katılanlar ile şiddet eylemlerinde bulunanların birbirine karıştırılmaması uyarısı yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında, hayat pahalılığına karşı devam eden eylemler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şiddet, kundaklama, yağma ve kişilere ya da kamu binalarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Lammert, "Barışçıl protesto, tüm demokratik ülkelerde temel bir haktır ve korunmalıdır. Barışçıl gösterilere katılanlar ile şiddet eylemlerinde bulunanlar birbirine karıştırılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Lammert, Fransız makamlarının temel haklara tam saygı çerçevesinde halkı, mülkleri ve kamu kurumlarını korumaya yönelik çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Kamu düzeninin sağlanması ve kolluk faaliyetleri konusunda yetkinin ulusal makamlarda olduğuna dikkati çeken Lammert, soruşturmaların ulusal düzeyde devam ettiğini aktardı.

Öncü rol Fransız makamlarında

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, eylemlerle ilgili sosyal medyada dezenformasyon yapıldığına dair bir tespitleri bulunup bulunmadığına ilişkin yaptığı açıklamada, öncü rolü Fransız makamlarının üstlendiğini dile getirdi.

Çevrim içi platformların, sundukları hizmetler ve algoritmaları bakımından oynayabilecekleri rol bulunduğuna işaret eden Regnier, çevrim içi ortamda şiddetin yaygınlaştırılması ve şiddete teşvik edilmesinin engellenmesi gerektiğine değindi.

Regnier, tüm bu platformların kullanım koşullarında şiddete teşvikin yasaklandığını anımsatarak, "Platformlar, kendi kurallarını titizlikle uygulamak zorunda." dedi.

Platformların ulusal düzeyde kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapması da gerektiğini ifade eden Regnier, Fransız makamlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Fransa'da 17 Ekim gösterileri

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1000 polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Dün de yüzlerce kişi Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda yeniden toplanırken, ardından küçük gruplar halinde şehrin merkezine doğru hareket etmişti.

Polis ve göstericiler arasında gece boyunca gerilim tırmanırken, dükkanlar yağmalanmıştı.