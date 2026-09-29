AB Komisyonu, Ufuk Avrupa'nın 2026-2027 bütçesini 500 milyon avro artırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, araştırma ve yenilik programı Ufuk Avrupa'nın (Horizon Europe) 2026-2027 bütçesine yaklaşık 500 milyon avro ek kaynak tahsis etti.

Komisyonun yazılı açıklamasına göre, ek kaynakla programın söz konusu 2 yıla yönelik bütçesi yaklaşık 14,8 milyar avroya ulaştı.

Güncellenen çalışma programı kapsamında iki yeni çağrı açılacak.

Bu çerçevede doğal yaşamı korumaya yönelik projeler için 237 milyon avro, araştırma sonuçlarının ürüne ve yatırıma dönüşmesini sağlayacak projeler için ise 260 milyon avro ayrıldı.

Doğal yaşamı korumaya yönelik projeler kapsamında biyolojik çeşitlilik hedeflerine yönelik 11 araştırma ve yenilik faaliyeti finanse edilecek. Araştırma sonuçlarının ürüne ve yatırıma dönüşmesini sağlayacak projeler kapsamında ise yapay zeka ve ileri teknolojiler dahil ticari potansiyeli yüksek alanlarda 16 faaliyet desteklenecek.

Komisyonun yayımladığı izleme raporlarına göre, 2021'de başlayan Ufuk Avrupa programıyla bugüne kadar yaklaşık 23 bin proje için 61 milyar avro hibe ve 1,3 milyar avro öz kaynak yatırımı sağlandı. Programdan yararlanan kuruluşların yüzde 55'ini AB araştırma ve yenilik programlarına ilk kez katılanlar oluşturdu.

Ufuk Avrupa'nın 2021-2027 dönemi toplam bütçesi 93,5 milyar avro düzeyinde bulunuyor.

Türkiye'nin de katılımcı ülke olduğu Ufuk Avrupa programından Türk araştırmacılar, üniversiteler ve şirketler de yararlanabiliyor.