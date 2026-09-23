AB Konseyi Başkanı Costa, BMGK'da savaşın sona erme zamanı geldiğini söyledi - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Costa, BMGK'da savaşın sona erme zamanı geldiğini söyledi

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AB Konseyi Başkanı Costa, BMGK'da savaşın sona erme zamanı geldiğini söyledi. Gerilimin tırmanmasının 'felaketle sonuçlanacağı' uyarısında bulunan Costa, saldırıların gıda krizi yarattığını belirterek uluslararası topluma Rusya üzerindeki etkilerini kullanma çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erme zamanının geldiğini belirterek, gerilimin tırmanmasının uluslararası toplum için "felaketle sonuçlanacağı" uyarısında bulundu.

Costa, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısında konuştu.

Geçen seneden bu yana Ukrayna'da savaşın neden olduğu insani bedelin "daha yıkıcı" bir hal aldığını belirten Costa, evler, okullar, hastaneler ile enerji ve su altyapılarının kasıtlı olarak tahrip edildiğini öne sürdü.

Costa, "Avrupa'nın tahıl ambarı" olarak bilinen Ukrayna'nın savaştan önce dünya genelinde 400 milyon insanı besleyecek gıda ihracatı yaptığını kaydederek "Şimdiyse Rusya'nın Odessa limanına yönelik saldırıları bir gıda güvenliği krizi yarattı ve küresel enflasyonu körükleyerek özellikle Afrika ülkeleri için ağır sonuçlar doğurdu." dedi.

Rusya'nın son 12 ayda AB üyesi ülkelerin güvenliğini defalarca tehdit ettiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Costa, Moskova'nın savaşta hedeflerine ulaşamadığını iddia etti.

Costa, savaşın sona erme zamanının geldiğini vurgulayarak, gerilimin tırmanmasının uluslararası toplum için "felaketle sonuçlanacağı" uyarısında bulundu.

Şimdiye kadarki barış çabalarının somut ilerleme sağlamamış olmasına rağmen ısrarcı olunması gerektiğini ifade eden Costa, AB'nin buna yönelik çabaları desteklediğini yineledi.

Costa, olası barış kapsamında Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü, kendi geleceğini belirleme hakkına saygı gösterilmesi ve bu ülkeye güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma savaşın durması için Rusya üzerindeki "etkilerini" kullanma çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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