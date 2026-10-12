AB Konseyi Başkanı Costa, havaalanlarını hedef alan Husi saldırılarını kınadı - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Costa, havaalanlarını hedef alan Husi saldırılarını kınadı

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AB Konseyi Başkanı Costa, havaalanlarını hedef alan Husi saldırılarını kınadı
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AB Konseyi Başkanı Costa, Husilerin Suudi Arabistan'da havaalanları dahil sivil altyapıya saldırılarını kınadı. Costa, bunların uluslararası hukuku ihlal ettiğini, AB'nin Suudi Arabistan ve Yemen'in meşru hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ve derhal durması gerektiğini belirtti.

(BRÜKSEL) - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı António Costa, Husilerin Suudi Arabistan'da havaalanları dahil sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını sert şekilde kınadı. Costa, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AB Konseyi Başkanı António Costa, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Costa, Avrupa Birliği'nin sivil altyapıyı ve havaalanlarını hedef alan saldırıları "en güçlü şekilde" kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yaralıların yanında olduklarını ifade etti.

Costa, "AB, Suudi Arabistan ve Yemen'in meşru hükümetiyle dayanışma içindedir" dedi.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Costa, bu saldırıların derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
Suudi ArabistanPolitikaSavunmaGüncelYemenDünyaSon Dakika

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