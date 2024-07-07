AB Konseyi Macar Dönem Başkanlığı ve 2024 Macar-Türk Kültür Yılı Etkinlikleri Ankara'da Gerçekleştirildi

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi "Macar Dönem Başkanlığı" ve "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" münasebetiyle Ankara'da, "Berrak Semalar, Fırtınalı Zamanlar" başlıklı güzel sanatlar sergisinin açılışı ve Budapeşte Opera Tiyatrosu'nun gösterisi gerçekleştirildi.

Resim ve Heykel Müzesi'nde yapılan açılışa, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığından Gabor Csaba, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan "Berrak Semalar, Fırtınalı Zamanlar" sergisinin açılış töreninde konuşan Büyükelçi Matis, misafirlere etkinliğe olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Sergideki eserlerin koleksiyoncusu Gabor Kovacs da kendisinin iş insanı olduğunu hatırlatarak, kalbinin parçası olarak nitelendirdiği koleksiyonunu sanatseverlerle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Tarhan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye ile Macaristan arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti.

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığından Csaba, sergideki eserlerin çok değerli ve özel bir koleksiyon olduğuna işaret ederek, eserlerin tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayatürk de Macaristan'ın, Türkiye'nin AB ile ilişkilerindeki katkılarına değindi.

AB Konseyi "Macar Dönem Başkanlığı" ve "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Budapeşte Opera Tiyatrosu'nun gösterisi de konukların ilgisine sunuldu.