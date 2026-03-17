AB, Kosova'ya Yönelik Cezai Tedbirleri Kaldırdı
AB, Kosova'ya Yönelik Cezai Tedbirleri Kaldırdı

17.03.2026 22:29
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, AB'nin ülkesine uyguladığı tüm tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik 2023'ten beri uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Osmani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2025'teki AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında Kosova'ya yönelik tüm AB tedbirlerinin kaldırılması yönünde açıklanan karar temelinde, AB Komisyonu'nun bugün bu kararın tamamen uygulandığını teyit ettiğini aktardı.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Osmani, "Bu sürecin tamamlanmasına destek veren AB Komisyonu ve üye devletlerdeki tüm ortaklarımıza teşekkür ederim. Bu sayede Kosova halkının yaşamını olumsuz etkileyen haksız tedbirler kaldırılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Osmani, ülkesinin AB ile yakın işbirliğini sürdürmeye ve "AB adaylık" statüsü kazanma yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca da X'ten yaptığı paylaşımda, AB'nin Kosova'ya yönelik uyguladığı tüm tedbirlerin kaldırıldığını ve daha önce askıya alınan tüm mali yardımların serbest bırakıldığını teyit etti.

Konjufca, "Bunun AB yolumuzda yapıcı bir angajman ve somut ilerleme açısından yeni bir dönemin kapısını açmasını bekliyoruz." temennisinde bulundu.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyordu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Kosova'ya Yönelik Cezai Tedbirleri Kaldırdı - Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
