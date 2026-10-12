AB, Kuzey Kore programlarına destek nedeniyle 3 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kuzey Kore'nin nükleer silah, balistik füze ve diğer kitle imha silahları programlarına destek verilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle 3 kişi ve 4 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyinden yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yeni yaptırımların, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri ve ekonomik işbirliğiyle bağlantılı faaliyetleri hedef aldığı belirtildi.

Bu faaliyetler arasında Kuzey Koreli işçilerin Rusya'da çalıştırılması, ticari ve endüstriyel işbirliği ile silah karşılığında petrol ticaretinin yer aldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu faaliyetlerin, Rusya'nın daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyinin yasaklarını ihlal ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah, balistik füze ve diğer kitle imha silahları programlarına destek verilmesi ve BM yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle 3 kişinin ve 4 kuruluşun yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Yaptırım kapsamındaki kişilerin ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulacağı kaydedilen açıklamada, bu kişilere ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanacağı aktarıldı.

Açıklamada, listede yer alan kişilere ayrıca AB'ye seyahat yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Son kararla birlikte AB'nin kendi yaptırım rejimi kapsamında listeye aldığı kişi sayısının 80'e, kuruluş sayısının da 25'e yükseldiği belirtilen açıklamada, bu yaptırımların Kuzey Kore'nin yasa dışı programlarıyla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında uygulanan ve AB hukukuna aktarılan yaptırımlara ek olarak yürürlüğe girdiği ifade edildi.