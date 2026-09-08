AB liderleri Mladic cenazesine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze töreninde üst düzey Sırp yetkililerin yer almasına tepki gösterdi.

Costa ve von der Leyen, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından eş zamanlı olarak aynı mesajı paylaştı.

Mladic'in gömülmesine ilişkin görüntüleri "şoke edici" olarak nitelendiren iki AB lideri, onun soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş bir savaş suçlusu olduğunu hatırlattı.

Costa ve von der Leyen, cenazede "resmi desteğe işaret eden unsurların" bulunmasının ve üst düzey Sırp yetkililerin törene katılmasının "derinden üzücü" olduğunu belirtti.

Paylaşımda, bu durumun Avrupa'nın yakın tarihinin karanlık bir dönemiyle yüzleşmedeki başarısızlığı gösterdiği ve Sırbistan'ın AB üyelik sürecinin temelini oluşturan değerlerle bağdaşmadığı vurgulandı.

İki lider, eski Yugoslavya'daki savaşlarda işlenen suçların tüm mağdurları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta öldü.

Mladic'in cesedi 7 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çok sayıda Sırp yetkilinin katılımıyla resmi törenle gömülmüştü. Sırbistan'ın bir savaş suçlusu için resmi cenaze töreni düzenlemesi tepki çekmişti.