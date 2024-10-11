AB, Lübnan'a İnsani Yardım Gönderiyor

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BEYRUT, 11 Ekim (Xinhua) -- Avrupa Birliği, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği Lübnan'a yardım götürmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai, İtalya'nın ise Brindisi kentinden kalkan üç uçakla İnsani Yardım Hava Köprüsü operasyonu başlattı.

AB'nin Lübnan delegasyonu tarafından yapılan açıklamada Perşembe günkü yardım operasyonu kapsamında hijyen ürünleri, battaniye ve acil barınma kitleri gibi malzemeler taşıyan ilk uçağın Cuma günü Beyrut'a ulaşacağı belirtildi.

Yunanistan'dan gelecek ek yardımın önümüzdeki günlerde ulaştırılacağı, İspanya, Slovakya, Polonya, Fransa ve Belçika'dan gelen yardımlarınsa geçtiğimiz haftadan bu yana Beyrut'a teslim edilmekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Üye devletlerin bağışladığı malzemeler, zorla yerlerinden edilenler başta olmak üzere Lübnan'daki insanlar için kritik öneme sahip ilaç ve tıbbi malzemeler içeriyor" denildi.

Hizbullah'la gerginliğin tehlikeli şekilde tırmandığı bölgede İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor. İsrail, Lübnan'a yönelik "sınırlı" bir kara harekatı da başlatmış durumda.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında Lübnan-İsrail sınırında meydana gelen çatışmalarda en az 2.141 kişi hayatını kaybederken, 10.099 kişi de yaralandı.