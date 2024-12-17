AB, Suriye Delegasyonunu Yeniden Açıyor - Son Dakika
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AB, Suriye Delegasyonunu Yeniden Açıyor

Kaja Kallas, Suriye'deki AB delegasyonunun yeniden açılacağını açıkladı.

17.12.2024 16:06
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(ANKARA) – Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Suriye'deki AB delegasyonunu yapıcı angajman ve sahadan bilgi almak üzere yeniden açacağız" açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de büyükelçilik gibi çalışan AB delegasyonunun hiçbir zaman resmi olarak kapatılmadığını ancak Suriye'deki savaş sırasında Şam'da akredite bir büyükelçinin bulunmadığını ifade etti. Kallas, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada "Bu delegasyonun yeniden tam olarak faaliyete geçmesini istiyoruz" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise konuya ilişkin, "Suriye'de boşluk bırakamayız. AB orada bulunmalıdır. Yeni liderlik ve sivil toplumla temkinli bir şekilde ilişki kurmak üzere bir süreç başlattık. Ayrıca Suriye'deki AB delegasyonunu yapıcı angajman ve sahadan bilgi almak üzere yeniden açacağız" ifadelerini kullandı.

Kallas, AB Delegasyon Başkanı'ndan dün Şam'a giderek Suriye'deki yeni yönetim ve diğer çeşitli gruplarla temas kurmasını istediğini belirtti.

Almanya, ABD ve İngiltere, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesine öncülük eden Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü ile daha önce de temas kurmuştu.

Kaynak: ANKA

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