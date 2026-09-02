AB Türkiye Temsilcisi Orav, Göç İdaresi Başkanı Yazıcı'yı ziyaret etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, göç alanında AB ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve düzenli diyaloğun sürdürülmesinin önemi ele alındı.
(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"AB Türkiye Büyükelçisi Aivo Orav, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, göç alanında AB ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve düzenli diyaloğun sürdürülmesinin önemi ele alındı; karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."
Kaynak: ANKA
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