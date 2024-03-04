AB Ülkeleri İşbirliğini Güçlendirmek ve Sınır Kontrollerini Artırmak İçin Mutabık Kaldı

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin içişleri bakanları, ülkeler arasında işbirliğini güçlendirme ve sınır kontrollerini artırma konusunda mutabık kaldı.
AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısına AB Dönem Başkanı Belçika'nın İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor ile AB Komisyonu'nun İç İşlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson katıldı.
Verlinden, toplantının gündem maddelerinin sınır kontrollerinin güçlendirilmesi, Şengen bölgesi, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber tehditlerle mücadele olduğunu aktararak, güvenlik tehditlerinin birbiriyle bağlantılı doğası gereği sorunların ele alınmasında işbirliğine dayalı çabaların önemini vurguladı.
Bakanların radikalleşmeyi önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak adına terörizm ve aşırıcılığa karşı önlemlerin artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldığını ifade eden Verlinden, internet ortamında çocuklara yönelik istismarla mücadeleye yönelik yasa çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Verlinden, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen bölgesine havadan ve sudan dahil olduğunu hatırlatarak, "Sizi temin ederim ki; Belçika dönem başkanlığı, Komisyon'un tavsiyeleri doğrultusunda Şengen'e tam üyelik için çalışmaya devam edecektir." dedi.
Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin internet ortamında kutuplaşmayı artırmasından endişe duyulduğunu dile getiren Verlinden, ırkçılık ve nefret söylemlerine karşı ilgili sosyal medya platformlarla işbirliğini güçlendirerek veya işbirliği yaparak bu sorunun ele alınacağını aktardı.
Düzensiz göçe karşı kapsamlı işbirliği için Mısır ve Moritanya ile müzakereler sürüyor
De Moor, AB'nin sığınma ve göç kuralları hakkında hazırlanan yasanın Avrupa Parlamentosunda (AP) oylanmaya hazır olduğuna işaret ederek, "Bu Avrupa için küçük çaplı bir devrimdir. Reform ortak sığınma ve göç kurallarımızı daha adil, daha iyi, daha hızlı ve daha güçlü hale getirecek, sınırlarımızı daha iyi koruyacak, göç akışlarını daha iyi yönetecek ve yasal yollar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda sınır ve sahil güvenlik yönetmeliğinin gözden geçirilmesine ilişkin tartışmaların yapıldığını ifade eden de Moor, bu doğrultuda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansının (Frontex) etkinliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.
De Moor, Doğu Akdeniz'de 2024'ün ilk ayında yasa dışı sınır geçişlerinde yüzde 84'lük artışın tespit edildiğini aktararak, bu rotaya yönelik bir eylem planı hazırlanması için görüş alışverişi yapıldığını kaydetti.
AB'nin Temmuz 2023'te Tunus ile düzensiz göçe karşı kapsamlı işbirliği mutabakat zaptı imzaladığını hatırlatan de Moor, Mısır ve Moritanya ile benzer işbirliğinin kurulması adına müzakerelerin devam ettiğini anlattı.
De Moor, düzensiz göçle mücadele için sınır kontrollerinin artırılması için adımlar atılacağını dile getirdi.
Göçmen ölümlerini engellemek için kaçakçılıkla mücadele
Johansson, Frontex'in yönetmenliğinin değiştirilmesi gerektiğine ilişkin tartışmalara, "Frontex iyi gidiyor, yönetmelik işe yarıyor. Yönetmeliği değiştirmemeliyiz ancak uygulamaya odaklanmalı ve Komisyon'un önerdiği eylem planını güçlü şekilde desteklemeliyiz." cevabını verdi.
Ukrayna'nın AB'ye katılım şartlarından biri olan "yolsuzlukla mücadelede" ilerlemeler kaydettiğine değinen Johansson, toplantıya çevrim içi katılan Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ile verimli bir görüşme yapıldığını söyledi.
Johansson, Avrupa'ya deniz yoluyla geçmek isterken çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bunu gerçekten durdurmanın tek yolu, kaçakçıların insanları bu son derece tehlikeli rotalara sokmasını engellemektir. Bence bunu yapmakla yükümlüyüz." dedi.
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