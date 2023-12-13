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AB ve Batı Balkan liderleri Brüksel'de buluştu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri ile Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de bir araya geldi. Zirvede, Batı Balkanlar'ın AB üyelik perspektifi ve bölgenin güvenliği gibi konular ele alınacak.

AB ve Batı Balkan liderleri Brüksel\'de buluştu
13.12.2023 - 18:21,
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri ile Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin lideri ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderlerinin katılımıyla düzenlenen zirve Brüksel'de başladı.

Zirvenin girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, söz konusu 6 ülkeyi AB üyeliği yolunda desteklemekte kararlı olduklarını vurguladı.

AB Konseyinden zirveye ilişkin yapılan açıklamada, "Zirve, Batı Balkanlar'ın AB üyelik perspektifinin, AB değer ve ilkeleriyle desteklenen sürdürülebilir ve geri döndürülemez reformlara ihtiyacın yeniden teyit edilmesi için fırsattır." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, ele alınacak başlıca konuların; Batı Balkanlar ile siyasi ve politik etkileşimin derinleştirilmesi, söz konusu ülkelerin AB'ye yakınlaştırılması ve kademeli entegrasyonun ilerletilmesi, gelecek için ekonomik temel oluşturmak ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının bu ülkelere olan etkisini azaltarak bölgenin güvenliğini güçlendirmek ve dayanıklılığı artırmak olduğu kaydedilmişti.

Kosova hariç 5 ülke AB'ye aday ülke statüsünde bulunuyor.

Zirvede AB Komisyonunun kasımda açıkladığı ilerleme raporu çerçevesinde 6 ülkenin üyelik süreçlerindeki son durum ele alınacak.

Batı Balkanlar'ın AB üyelik beklentileri yıllardır devam ediyor

Batı Balkan ülkeleri, yıllardır AB üyeliğini beklerken, bir yandan da üyelik için talep edilen şartları yerine getirmeye çalışıyor.

6 ülke arasında Karadağ üyeliğe en yakın ülke konumunda bulunuyor. Sırbistan için 2030'a kadar perspektif sunuluyor.

Bosna Hersek adaylık statüsünü 15 Aralık 2022'de almış, Kosova da aynı gün üyelik başvurusu yapmıştı.

AB ve Batı Balkan liderleri, son olarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2022'de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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