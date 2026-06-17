AB ve Fransa'dan 15 Milyar Avroluk Savunma Kredisi - Son Dakika
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AB ve Fransa'dan 15 Milyar Avroluk Savunma Kredisi

17.06.2026 18:10
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AB, Fransa ile SAFE mekanizması kapsamında 15,09 milyar avro kredi anlaşması imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) ile Fransa arasında Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizması kapsamında yaklaşık 15,09 milyar avroluk kredi anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve Avrupa'nın önde gelen savunma fuarlarından biri olan Eurosatory 2026 kapsamında gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Törende konuşan AB Komisyonu'nun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andirus Kubilius, SAFE programının, Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve Avrupa'nın savunma alanındaki bağımsızlığının artırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kubilius, SAFE'nin AB tarafından savunma alanında yapılan en büyük mali girişimlerden biri olduğuna işaret ederek, program kapsamında Avrupa genelinde 150 milyar avroluk finansman sağlanacağını hatırlattı.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Fransa için yaklaşık 15,09 milyar avro tutarında azami kredi öngörüldüğü, bunun yaklaşık 2,26 milyar avroluk bölümünün ön finansman olarak kullandırılacağı bildirildi.

Daha önce Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Portekiz, Romanya, Estonya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Finlandiya ve Çekya için benzer karar alınmıştı.

SAFE mekanizması

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'de Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı "savunmada 2030 hedefleri"nin parçası olan Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE), 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

Türkiye gibi AB'ye aday ülkeler ve Kanada gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB ve Fransa'dan 15 Milyar Avroluk Savunma Kredisi - Son Dakika

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