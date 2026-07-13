AB ve Ukrayna'dan Rusya'ya Geri Gönderme Çağrısı - Son Dakika
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AB ve Ukrayna'dan Rusya'ya Geri Gönderme Çağrısı

13.07.2026 17:32
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AB ve Ukrayna, Rusya ve Belarus'a alıkonulan Ukraynalı sivillerin derhal geri gönderilmesini istedi.

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna, Rusya ve Belarus'a, keyfi şekilde alıkonulan, yasa dışı olarak sınır dışı edilen veya zorla yerlerinden edilen tüm Ukraynalı sivillerin derhal, güvenli ve koşulsuz şekilde ülkelerine geri gönderilmesi çağrısında bulundu.

AB ile Ukrayna'nın ortak yazılı açıklamasında, Brüksel'de devam eden AB Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Ukraynalı sivil tutukluların durumunun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının özellikle geçici olarak işgal edilen bölgelerde yaşayan siviller üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmaya devam ettiği belirtilerek, Moskova'nın uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası insan hakları hukukunu açık şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

AB ve Ukrayna'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içindeki egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini yinelediği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak girişiminden bu yana işgal yönetimlerine tehdit olarak gördüğü kişilere yönelik baskılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, keyfi gözaltılar, zorla kaybetmeler, yaygın ve sistematik işkence ile kötü muamele, cinsel şiddet, Ukraynalı sivillerin Rusya'ya yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesi ve işgal altındaki diğer bölgelere zorla nakledilmesi gibi uygulamaların sürdüğü belirtildi.

Gazeteciler, yerel yöneticiler, aktivistler, gönüllüler, din insanları ve diğer sivillerin siyasi saiklerle yargılandığı, işkenceye maruz bırakıldığı ve insanlık dışı koşullarda tutulduğu aktarılan açıklamada, Rusya'nın bağımsız gözlemcilerin ve basının işgal altındaki Ukrayna topraklarına erişimini engelleyerek insan hakları ihlallerini gizlemeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya ve Belarus'a, keyfi şekilde alıkonulan, yasa dışı olarak sınır dışı edilen veya zorla yerlerinden edilen tüm Ukraynalı sivillerin, çocuklar da dahil olmak üzere, derhal, güvenli ve koşulsuz şekilde Ukrayna'ya geri gönderilmesini sağlama çağrısı yapıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Ukraynalı savaş esirleri ile sivil tutukluların bulunduğu tüm gözaltı merkezlerine erişiminin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek esir tutulan veya kayıp olduğu bildirilen Ukraynalıların kimlikleri, bulundukları yerler ve akıbetleri hakkında bilgi vermeyi sistematik biçimde reddettiği savunuldu.

Açıklamada, savaş esirleri ile sivil tutuklulara yönelik işkence ve infazların son bulması çağrısı yapılırken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş kapsamında işlenen uluslararası suçlar ve diğer uluslararası hukuk ihlallerinden sorumluların hesap vermesi için adalet mekanizmalarına desteğin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Belarus, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve Ukrayna'dan Rusya'ya Geri Gönderme Çağrısı - Son Dakika

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