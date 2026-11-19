Abana'da sonbahar renkleri Hacıveli kayalıkları ve seyir terasından izleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sonbahar renkleri kıyı şeridinde güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlardaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverengiye bürünürken Hacıveli kayalıkları ile seyir terası renklerin farklı açıdan izlenmesini sağladı; görüntüler dronla kaydedildi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sonbaharın renk tonları kıyı şeridinde güzel görüntüler oluşturdu.
Sahil boyunca uzayıp giden ve ilçeyi çevreleyen ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
İlçenin simgesi Hacıveli kayalıkları ile denize hakim noktada yer alan seyir terası da ziyaretçilerine sonbahar renklerini farklı açıdan izleme imkanı sundu.
Karadeniz'in mavilikleriyle sonbaharın buluşması dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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