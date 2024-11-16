Abascal, Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakı'nın Başkanı Seçildi

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Avrupa Parlamentosunda (AP) 13 ülkeden toplam 86 milletvekiline sahip olan ve aşırı sağı temsil eden Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakının başkanlığına İspanya'daki Vox partisinin lideri Santiago Abascal seçildi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın öncülüğünde haziran ayında kurulan Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakı, Avrupa Halk Partisi ve Avrupa Sosyalistler Partisinin ardından temsil ettiği 19 milyondan fazla kişiyle AP'deki 3. büyük siyasi grup konumunda bulunuyor.

İttifakın Başkanı seçilen Abascal, siyasi kariyerine 1994 yılında İspanya'daki Halk Partisinde (PP) başladı, partisinin gençlik kolu başkanlığı ve Alava il komitesinde farklı görevlerde çalıştı.

Dönemin PP lideri Mariano Rajoy ile Bask bölgesindeki ETA ve Katalonya'daki bağımsızlık hareketleri konularında siyasi anlaşmazlıklar yaşayan Abascal, 2013'te bu partiden ayrılıp, Vox'u kurdu.

İslam ve göçmen karşıtı politikaları olan Vox, 2018'te Endülüs özerk yönetim parlamentosunda beklenmeyen bir yükselişle ilk defa aktif olarak siyasete girerken, mevcut durumda İspanya Meclisi'nde 33 milletvekili ile 3. büyük siyasi parti konumunda yer alıyor.

Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakında Vox ve Macaristan Başbakanı Orban'ın liderliğini yaptığı Yurttaş Birliği (Fidesz) dışında aşırı sağdan şu partiler öne çıkıyor:

"Avusturya Özgürlük Partisi, İtalya'dan Lig Partisi, Fransa'dan Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı Ulusal Birlik, Portekiz'den Chega, Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi, Belçika'dan Vlaams Belang."