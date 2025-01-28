ABD, Almanya ve Fransa'nın Savunma Görüşmesi - Son Dakika
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ABD, Almanya ve Fransa'nın Savunma Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Almanya ve Fransa ile savunma işbirliğini görüştü.

28.01.2025 10:48
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Rubio ve Baerbock, savunma alanı ile Orta Doğu ve Hint-Pasifik'teki ortak çıkarlar doğrultusunda iki ülke arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

Rubio ile Barrot da savunma harcamaları dahil ABD ve Fransa'nın ortak önceliklerini ele aldı. İki bakan, işbirliği ve istişare yoluyla iki ülkenin ilişkilerini geliştireceğini teyit etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Almanya ve Fransa'nın Savunma Görüşmesi - Son Dakika

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