ABD, Almanya ve Fransa'nın Savunma Görüşmesi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Rubio ve Baerbock, savunma alanı ile Orta Doğu ve Hint-Pasifik'teki ortak çıkarlar doğrultusunda iki ülke arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

Rubio ile Barrot da savunma harcamaları dahil ABD ve Fransa'nın ortak önceliklerini ele aldı. İki bakan, işbirliği ve istişare yoluyla iki ülkenin ilişkilerini geliştireceğini teyit etti.