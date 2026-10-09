ABD Amman Büyükelçiliği, Amerikalılara Orta Doğu'da güvenlik uyarısında bulundu - Son Dakika
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ABD Amman Büyükelçiliği, Amerikalılara Orta Doğu'da güvenlik uyarısında bulundu

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ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki Amerikalıları güvenlik geriliminin artabileceği konusunda uyardı. Açıklamada İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği, vatandaşlardan kalabalıklardan uzak durup uçuşlarını teyit etmeleri istendi.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarını güvenlik geriliminin artabileceği konusunda uyararak, seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara hazırlıklı olmalarını istedi.

Büyükelçilikten yapılan güvenlik uyarısında, "Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar, bölgedeki karmaşık güvenlik ortamı nedeniyle daha dikkatli olmalıdır." ifadesine yer verildi.

"Çatışmalar hızla şiddetlenebilir" uyarısında bulunan büyükelçilik, bölgeye veya bölgeden seyahat edecek Amerikan vatandaşlarını havalimanları ve hava yolu şirketlerine ilişkin bilgileri takip etmeye çağırdı.

Açıklamada, "İran ve onu destekleyen gruplar, yurt dışındaki diğer Amerikan çıkarlarını veya ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vatandaşlara gösterilerden, büyük kalabalıklardan ve polisin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden uzak durmaları, ABD ile bağlantısı açıkça bilinen yerlerde dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yerel medyanın takip edilmesi ve yetkililerin talimatlarına uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, uçuş saatlerini ve olası değişiklikleri teyit etmek için hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçilmesi istendi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaOrta DoğuGüvenlikGüncelDünyaİranSon Dakika

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