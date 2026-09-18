ABD anketi, Yapay zekanın toplum için kötü olduğunu düşünenler yüzde 64 - Son Dakika
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ABD anketi, Yapay zekanın toplum için kötü olduğunu düşünenler yüzde 64

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ABD merkezli Marquette Üniversitesi'nin 2-9 Eylül'de 1023 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 64'ü yapay zekanın toplum için "kötü" olduğunu düşündüğünü belirtti. Buna karşın katılımcıların yüzde 69'unun yapay zeka kullandığı ortaya çıktı.

ABD'de yapılan anket, halkın yaklaşık 64'ünün yapay zekanın toplum için "kötü" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Marquette Üniversitesi tarafından 2- 9 Eylül'de 1023 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, yapay zekaya ilişkin görüşleri soruldu.

Anket sonuçları, katılımcıların yüzde 64'ünün yapay zekanın toplum için "kötü" olduğunu, yüzde 36'sının ise "iyi" olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Öte yandan ankette, yapay zeka teknolojisine olumsuz bakışın yanı sıra katılımcıların yüzde 69'unun yapay zeka kullandığı ortaya konuldu.

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriYapay ZekaTeknoloji9 EylülGüncelSon Dakika

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