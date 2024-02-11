ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'ye saldırı yapılmaması çağrısında bulundu - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'ye saldırı yapılmaması çağrısında bulundu

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu\'ya Gazze\'ye saldırı yapılmaması çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin Refah kentine saldırı yapılmaması gerektiğini ve sivilleri korumaya yönelik inandırıcı bir plan olmadan askeri operasyona başlanmaması gerektiğini iletti. Biden ayrıca, masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın artırılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

11.02.2024 22:29
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinde, sivilleri korumaya yönelik "inandırıcı" bir plan yapılmadan Gazze'nin Refah kentine saldırı yapılmaması gerektiğini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun, "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edildi.

ABD Başkanı Biden'ın "masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın verimini ve tutarlılığını artırmak için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulunduğu" kaydedilen açıklamada, Biden'ın ayrıca, "Hamas'ın yenilgiye uğratıldığını görme ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğini sağlama yönündeki ortak hedefi" yeniden teyit ettiği aktarıldı.

İsrail'den Refah kentine saldırı hazırlığı

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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