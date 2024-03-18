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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" belirtti. İki isim, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve Biden ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi.

Sullivan, Biden ile Netanyahu'nun yaklaşık 1 aylık aranın ardından bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede Gazze'deki krizin tüm boyutlarıyla ele alındığını kaydetti.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine sıkı sıkıya bağlı olduğunun altını çizen Sullivan, bununla beraber Gazze'de aralarında binlerce çocuğun da olduğu çok fazla sayıda sivilin öldürüldüğünü vurguladı.

Sullivan, Biden'ın İsrail Başbakanı'na, 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine herhangi bir kara operasyonu ve işgal hareketi düzenlememesi gerektiğini söylediğini iletti.

"Refah'a kara operasyonu daha fazla masum sivilin ölümüne yol açar"

"Hamas'ın Refah'ta veya başka bir yerde kendine güvenli liman bulmasını istemiyoruz ancak Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonu hata olur. Bu durum daha fazla masum sivilin ölümüne, insani krizin kötüleşmesine, Gazze'deki anarşinin derinleşmesine ve akabinde İsrail'in uluslararası anlamda izole olmasına yol açar." diyen Sullivan, bu sebeplerle Refah'a yönelik bir işgale karşı olduklarının altını çizdi.

Sullivan, böyle bir işgal yerine farklı planlamaların yapılabileceğini Biden'ın Netanyahu'ya anlattığını ve Netanyahu'nun bir İsrail heyetini Washington'a göndermeye razı olduğunu belirtti.

"Başkan Biden, Başbakan Netanyahu'dan içinde askeri, istihbari ve insani kurum temsilcilerinin olacağı bir heyeti, Refah'la ilgili endişelerimizi dinlemesi ve alternatif bir yaklaşımın ele alınması amacıyla Washington'a göndermesini istedi." diyen Sullivan, alternatif planlamalarla hem Refah'ta daha büyük bir insani krizin yaşanmamasının hem Hamas'ın asli unsurlarının hedef alınmasının hem de Mısır'la bir sınır krizi çıkmamasının mümkün olduğunu savundu.

Sullivan, "Bu alternatif yaklaşımla Gazze-Mısır sınırı kapsamlı bir kara işgali olmadan da güvence altına alınabilir." şeklinde konuştu.

"Refah'ı ezmeden Hamas'ı ezemezsiniz" şeklindeki argümana katılmadığını vurgulayan Sullivan, Refah'taki insani krizi daha da büyütmeden bölgede Hamas'ın hedef alınabileceğini ve bunu Biden'ın Netanyahu'ya söylediğini aktardı.

Sullivan ayrıca Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmenin normal geçtiğini ve normal şekilde bittiğini ifade ederek, ikili arasında telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği iddialarını yalanladı.