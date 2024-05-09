ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e silah göndermeyi durdurma tehdidinde bulundu
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıkladı. Biden, İsrail'in saldırı politikalarına karşı net bir tavır sergiledi ve Refah'ın güvenliğini önemsediğini vurguladı.
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9.05.2024 03:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e silah göndermeyi durdurma tehdidinde bulundu - Son Dakika
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