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ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri ile Gazze'ye insani yardım akışını ele aldı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri ile Gazze'ye insani yardım akışını ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'ye insani yardım akışını ele aldı ve artırılması çabalarını görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri ile Gazze\'ye insani yardım akışını ele aldı
27.12.2023 - 09:35,
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ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Gazze'ye insani yardım akışını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Katar Emiri Al Sani ile yaptığı görüşmede, Amerikan vatandaşları dahil, Gazze'deki esirlerin salıverilmesi konusunu ele aldı.

İki lider, Gazze'ye hayati insani yardım akışının sürdürülmesi ve bunun artırılması çabaları konusunda istişarede bulundu.

Kaynak: AA
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