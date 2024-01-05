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ABD Başkanı Trump'a 20 ülkeden 7,8 milyon dolar ödeme yapıldığı tespit edildi - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump'a 20 ülkeden 7,8 milyon dolar ödeme yapıldığı tespit edildi

ABD Temsilciler Meclisi Demokratları tarafından hazırlanan bir raporda, eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait şirketlerin başkanlık döneminde 20 ülkenin hükümeti ve hükümet destekli kuruluşlarından en az 7,8 milyon dolarlık ödeme aldığı tespit edildi. Rapor, Trump'ın Anayasa'yı ihlal ettiğini iddia ediyor.

ABD Başkanı Trump\'a 20 ülkeden 7,8 milyon dolar ödeme yapıldığı tespit edildi
05.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:32
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ABD Temsilciler Meclisindeki bazı Demokratlarca hazırlanan raporda, eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait şirketlerin, başkanlık yaptığı dönemde 20 ülkenin hükümeti ve bu ülkelerdeki hükümet destekli kuruluşlardan en az 7,8 milyon dolarlık ödeme aldığı tespit edildi.

CBS News'un haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesindeki Demokrat üyeler, Trump'ın muhasebe şirketi Mazars ve bir federal kurumdan temin ettikleri 451 sayfalık belgeye dayandırdıkları "Satılık Beyaz Saray: Prensler, Başkanlar ve Başbakanlar Başkan Trump'a Nasıl Para Verdi?" başlıklı 156 sayfalık raporu yayımladı.

Raporda, elde edilen kayıtların Trump'a ait şirketlerin, yabancı hükümetler, yetkililer ve hükümet destekli kuruluşlardan en az 7,8 milyon dolarlık ödeme aldığını gösterdiği belirtildi.

Ödemelerin ABD Anayasası'nda başkanların görevde oldukları süre boyunca "yabancı bir devletten hediye, kazanç, makam ve ünvan anlamına gelebilecek herhangi bir şeyi kabul edemeyeceklerine" ilişkin yasayı (Emoluments Clause) ihlal ettiği ileri sürüldü.

Komitenin Demokrat üyelerinden Jamie Raskin, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu rapor, yabancı hükümetlerin parasının Trump'ın başkanlığı sırasında sahip olmaya devam ettiği otel ve binalara aktığını gösteren kayıtları ortaya koyuyor. Bunların hepsi, Anayasa'yı doğrudan ihlal ediyor." dedi.

Kaynak: AA
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