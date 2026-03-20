ABD, Belarus'a Yaptırımları Kaldırdı

20.03.2026 01:43
ABD, Belarus'taki iki bankaya ve Maliye Bakanlığına uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, ABD'nin Belarus'taki iki bankaya ve Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Belta haber ajansına göre, Cole, Minsk'te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aralık ayında Belarus gübresine yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik süreç ile ilgili kararlar alındığı bilgisini paylaşan Cole, bu çerçevede Belarus Potasyum Şirketi ve Belaruskali devlet şirketlerinin tüm yaptırım listelerinden çıkarılmasına karar verildiğini ve hızla bu sürecin resmileştirileceğini aktardı.

Minsk ziyareti öncesi ABD Hazine Bakanlığı ve ilgili kurumlarla görüşme yaptıklarını dile getiren Cole, "ABD, Belinvestbank ve Kalkınma Bankası (Bank Razvitiya) ile Belarus Maliye Bakanlığına uygulanan yaptırımları kaldırıyor." dedi.

Temsilci Cole, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun ABD'ye olası bir ziyareti hakkında görüştüklerini ve bunu ayarlamak için çalışacaklarını da ifade etti.

ABD, Trump'ın talimatı doğrultusunda geçen yıl eylül ayında önce Belarus devlet kuruluşu Belavia Havayolları'na yönelik yaptırımları resmen kaldırmış, aralık ayında potasyum içeren Belarus gübresine yönelik yaptırımı da kaldırma kararı almıştı.

Belarus'ta üretilen ve önemli ihracat kalemlerinden biri olan potasyum gübresi, dünyadaki talebin yüzde 12-13'ünü karşılıyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Belarus, Maliye, Güncel, Son Dakika

Advertisement
