ABD, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresindeki askeri tatbikatlardan endişeli - Son Dakika
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ABD, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresindeki askeri tatbikatlardan endişeli

ABD, Çin\'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresindeki askeri tatbikatlardan endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. ABD'nin Çin'in faaliyetlerini yakından izlediğini belirten bakanlık sözcüsü, müteffiklerle ortak endişeler konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını ifade etti. ABD, Pekin'e itidalli davranma çağrısı yaparak, askeri kışkırtmaların gerginliği artıracağı uyarısında bulundu. Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresindeki askeri tatbikatlarına ilişkin derin endişe duyduğunu vurgulayan ABD, Tek Çin Politikası'na bağlılığını koruduğunu belirtti.

25.05.2024 18:57
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Çin'in faaliyetlerini yakından izlediğini belirten Miller, müteffiklerle "ortak endişeler" konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Miller, "Güçlü bir şekilde Pekin'e itidalli davranması çağrısında bulunuyoruz." mesajını vererek, "rutin demokratik bir geçişi" askeri kışkırtmalar için bahane olarak göstermenin gerginliği artıracağı uyarısında bulundu.

ABD'nin "Tek Çin Politikası"na bağlılığını koruduğunun altını çizen Miller, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu vurguladı.

Çin, Ada'yı ablukaya alan askeri tatbikat yaptı

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu belirtilmişti.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in 23 ve 24 Mayıs'ta Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın parçasını oluşturuyor.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresindeki askeri tatbikatlardan endişeli - Son Dakika

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