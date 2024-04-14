ABD'de 12 Basın Kuruluşu Biden ve Trump'ı Münazaralara Davet Etti

NEW ABD'de 12 basın kuruluşu, ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump'ı canlı yayında karşı karşıya gelecekleri münazaralara çağıran ortak bildiri imzaladı.
ABC, CBS, CNN, Fox, PBS, NBC, NPR ve Associated Press'in (AP) aralarında yer aldığı basın kuruluşları, ortak bir bildiriyle, Biden ve Trump'ı Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) tarafından düzenlenecek canlı yayın münazaralarına davet etti.
Canlı yayında yapılan münazaraları "1976'dan bu yana her genel seçimin bir parçası olan zengin bir gelenek" olarak nitelendiren basın kuruluşları, seçim öncesi adayların halkın önüne çıkarak ülkenin geleceği hakkında konuşmaları gerektiğini savundu.
Biden ve Trump 2020'de de münazaraya çıkmış, bir münazara Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine iptal edilmişti.
Televizyon tartışmaları ABD demokrasi geleneğinin önemli bir unsuru
ABD'de, televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan ilk başkanlık tartışması, Cumhuriyetçi Parti adayı, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Demokrat Parti adayı Senatör John F. Kennedy arasında 1960 yılında yapıldı.
Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti, 1976'da başkanlık tartışmalarını organize etmek, yayınların formatlarına ve hangi medya kuruluşlarınca yayınlanacağına karar vermek üzere Başkanlık Münazaraları Komisyonu'nu kurdu.
Gelirini bağımsız bağışçılardan ve yayın kuruluşlarından aldığı yayın bedellerinden sağlayan Komisyon, tartışmaların formatını ve genel kurallarını belirliyor.
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