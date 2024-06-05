ABD'de Biden ve Trump, 4 eyalet ile Washington DC'de ön seçimleri kazandı - Son Dakika
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ABD'de Biden ve Trump, 4 eyalet ile Washington DC'de ön seçimleri kazandı

ABD\'de Biden ve Trump, 4 eyalet ile Washington DC\'de ön seçimleri kazandı

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump, New Jersey, Montana, Güney Dakota, New Mexico eyaletleri ve Washington DC'de yapılan ön seçimleri rahat bir şekilde kazandı. Biden ve Trump'ın adaylıkları, parti kongrelerinde resmiyet kazanacak ve başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilecek.

05.06.2024 08:59
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NEW ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, rakipsiz durumdaki Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump, 4 eyalet ile Washington DC bölgesindeki ön seçimleri rahat kazandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde hangi adayların yarışacağının belirlenmesi için ön seçimler devam ediyor.

Her ikisi de rakipsiz olduğu için bir bakıma "formalite" olarak devam eden ön seçim sürecinde Demokrat aday adayı Biden ile Cumhuriyetçi aday adayı Trump, dün New Jersey, Montana, Güney Dakota ve New Mexico eyaletleri ile Washington DC'de gerçekleştirilen ön seçimleri rahat kazandı.

New Jersey'de yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların tek adayı konumundaki ABD Başkanı Biden, Demokrat Parti seçmenlerinden oyların yüzde 88'ini alarak rahat şekilde yarışı kazandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Biden'ın destek vermesine tepki olarak oy pusulalarında yer alan "karasız" oyları ise yüzde 8,6'yı buldu.

New York'taki "sus payı" yargılaması sonucunda 30 Mayıs'ta jüri tarafından suçlu bulunan ve Cumhuriyetçilerde rakipsiz konumda bulunan Trump ise oyların yüzde 98'ini aldı.

Diğer eyaletler Montana, New Mexico ve Güney Dakota'da da resmi olmayan sonuçlara göre Biden ile Trump, partilerinin başkan aday adayı olarak yarışı önde bitirdi.

Biden ve Trump'ın adaylıkları, Demokratların 19 Ağustos'ta Chicago'da, Cumhuriyetçilerin ise 15 Temmuz'da Milwaukee'de yapacakları parti kongrelerinde resmiyet kazanacak.

ABD'de Trump ile Biden'ın bir kez daha karşı karşıya gelmesi beklenen başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Biden ve Trump, 4 eyalet ile Washington DC'de ön seçimleri kazandı - Son Dakika

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