ABD'de Buz Hokeyi Maçında Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'de Buz Hokeyi Maçında Silahlı Saldırı

17.02.2026 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rhode Island'daki bir lise buz hokeyi maçında çıkan silahlı saldırıda ölü sayısı ikiye yükseldi.

NEW ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye çıktığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki Dennis M. Lynch Arena'daki lise hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.

"Aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi görünüyor"

Pawtucket Polis Şefi Tina Goncalves, olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, hokey maçında kurşun isabet eden 4 yaralıdan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olaydaki ölü sayısının ikiye yükseldiğini söyledi.

Goncalves, şüphelinin intihar etmesi sonucunda olayın "aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi" göründüğünü aktardı.

Yerel yetkililer, Federal Soruşturma Bürosu birimlerinin olay yerine eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerine yardım etmek için bölgeye intikal ettiğini, saldırının sebebinin tam olarak ortaya çıkmasının zaman alacağını belirtti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Buz Hokeyi Maçında Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 02:29:28. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'de Buz Hokeyi Maçında Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.